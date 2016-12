Forex, euro si stabilizza su dlr ma resta prossimo a minimi da 9 mesi

LONDRA, 19 agosto (Reuters) - Resta debole l'euro nei confronti del dollaro, sui minimi da nove mesi, anche se il cambio sembra in grado di stabilizzarsi dopo la flessione di ieri, innescata dal buon andamento degli indicatori sul mercato immobiliare Usa. La mattinata appare comunque dominata da una maggiore cautela, che impedisce nuovi acquisti sul dollaro: gli operatori attendono altri dati Usa oggi pomeriggio - su inflazione e ancora su mercato immobiliare - e la pubblicazione domani delle minute dell'ultimo meeting Fed. "I dati immobiliari sembrano aver avuto un impatto sul dollaro, ma il mercato ancora non mostra una direzione chiara e oltre questi livelli vedo ordini di vendita sul biglietto verde: mi pare sia più saggio rimanere su queste posizioni" afferma Bart Wakabayashi di State Street. A metà mattinata l'euro/dollaro scambia in area 1,3350, poco sopra il minimo da nove mesi di 1,3333 toccato ad inizio agosto. "Il mercato è probabilmente corto sull'euro. Quindi qualche ricopertura sull'euro ci potrebbe essere" nota Koichi Takamatsu di Nomura Securities. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3352/54 1,3362 DOLLARO/YEN 102,57/62 102,56 EURO/YEN 136,96/99 137,05 EURO/STERLINA 0,7996/98 0,7990 ORO SPOT 1.299,30/9,80 1.297,19/,73 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia