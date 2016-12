Forex, indice dollaro vicino a massimo sei mesi, debole sterlina

NEW YORK, 29 luglio (Reuters) - Negli scambi della mattinata Usa l'indice del dollaro sulle prime sei controparti commerciali si mantiene in vista del record degli ultimi sei mesi, mentre il cambio contro sterlina accelera al record da sei settimane. Continua a soffrire il dollaro neozelandese, depresso dalla revisione al ribasso delle retribuizioni ai fornitori da parte del gigante del latte Fonterra. I movimenti sul mercato valutario restano peraltro in range ristretto, tra scambi dal volume sottile caratteristici del periodo estivo, in attesa della diffusione di una serie di numeri macro chiave - dal Pil agli occupati - e del verdetto sui tassi Usa di domani sera, accompagnato dal comunicato Fed che potrebbe chiarire le prospettive di politica monetaria. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3417/18 1,3439 DOLLARO/YEN 102,04/06 101,85 EURO/YEN 136,91/94 136,89 EURO/STERLINA 0,7916/26 0,7912 ORO SPOT 1.309,56/0,33 1.303,99/4,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia