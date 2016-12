Forex, dollaro tira fiato dopo massimo rally settimanale da marzo

NEW YORK, 28 luglio (Reuters) - Il dollaro oscilla in prossimità dei massimi degli ultimi sei mesi rispetto al paniere delle principali valute sulla piazza Usa: i dati macro e le indicazioni di politica monetaria attesi nei prossimi giorni dovrebbero determinare se c'è ancora spazio di salita dopo che il biglietto verde ha archiviato la settimana più forte dal mese di marzo. L'euro si è stabilizzato negli scambi asiatici, dove le borse sono risultate indebolite da una festività a Singapore. Poco dopo la 15 tratta in area a 1,34 dollari. La discesa di un altro mezzo centesimo porterebbe la moneta unica ai minimi dal settembre dell'anno scorso. "Pensiamo che l'euro/dollaro potrebbe tirare il fiato all'inizio di questa settimana prima di un'altra puntata in basso alla fine della settimana", osserva Adam Myers, responsabile della strategia valutaria europea da Credit Agricole a Londra. "Il mercato è chiaramente corto sull'euro ma non sembra esserci il carburante sufficiente nei prossimi uno o due giorni per spingerlo troppo al ribasso e questo potrebbe mettere pressione su alcune posizioni". Sul fronte macro, è in agenda giovedì l'inflazione della zona euro, preceduta dalla pubblicazione dei prezzi al consumo tedeschi. Altro dato che verrà guardato da vicino dagli investitori sono gli occupati non agricoli Usa, venerdì; domani e dopo si riunisce infine il comitato della Fed che, secondo le attese, dovrebbe confermare l'attuale politica monetaria. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3438/395 1,3429 DOLLARO/YEN 101,82/83 101,82 EURO/YEN 136,82/85 136,73 EURO/STERLINA 0,7904/11 0,7907 ORO SPOT 1.303,71/4,64 1.307,79/8,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia