Forex, sussidi Usa frenano risalita euro/dlr partita dopo Pmi europei

NEW YORK, 24 luglio (Reuters) - Si smorza parzialmente il recupero dell'euro sul dollaro con l'uscita del dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, che nell'ultima settimana hanno segnato un inatteso calo a 284.000 unità. La valuta unica, scesa ai minimi dell'anno sul dollaro, aveva tratto beneficio questa mattina dalla pubblicazione dei Pmi preliminari di luglio. Se il Pmi francese ha deluso, gli indici relativi a zona euro e Germania sono invece risultati migliori delle attese allentando, anche se probabilmente solo in maniera parziale, i timori per un complessivo rallentamento della già fragile ripresa dell'area. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia poco variato su ieri, dopo essere sceso nella prima mattinata fino a 1,3439, minimo da otto mesi, e risalito successivamente fino al massimo intraday di 1,3484 dopo i Pmi. Di fondo, l'euro paga la prospettiva di nuove mosse accomodanti da parte della Bce, mentre la politica monetaria negli Usa appare ormai stabilmente avviata verso l'uscita dall'attuale fase espansiva. "I Pmi hanno contrastato un po' della debolezza vista anell'ultimo mese e questo ha dato una mano all'euro", spiega lo strategist di Ubs Geoff Yu. "Ma restano preoccupazioni relative alla crescita interna nella zona euro e potrebbe esserci un impatto delle sanzioni contro la Russia". Eventuali sanzioni contro Mosca - che si andrebbero a concentrare soprattutto sulle nuove azioni e nuove obbligazioni emesse dalle banche russe - non dovrebbero comunque essere adottate prima della prossima settimana, secondo quanto emerso oggi da Bruxelles. Dopo la pubblicazione dei dati sui sussidi di disoccupazione Usa il dollaro ha toccato un massimo di seduta sullo yen a 101,77, mentre rispetto alla divisa giapponese l'euro recupera in area 137, dopo essere scivolato stamane fino a 136,35, ai minimi da quasi 6 mesi. Nel pomeriggio sono attese nuove indicazioni macroeconomiche dal Fmi, che diffonderà l'aggiornamento delle stime del World Economic Outlook. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3472/74 1,3464 DOLLARO/YEN 101,70/71 101,47 EURO/YEN 137,00/05 136,63 EURO/STERLINA 0,7922/24 0,7898 ORO SPOT 1.297,20/8,00 1.303,84/4,46