Forex, euro debole su dlr e yen, pesa ipotesi sanzioni su Russia

NEW YORK, 24 luglio (Reuters) - L'euro continua a trattare sui minimi di quest'anno nei confronti del dollaro, una debolezza cui non è estranea la possibilità - per ora comunque non immediata - di nuove sanzioni contro la Russia e il timore di un loro impatto sulla già fragile ripresa economica in atto nella zona euro. Il vertice di ieri dei ministri degli Esteri Ue ha evitato iniziative contro la Russia, ma ha annunciato l'impegno ad elaborare un pacchetto di sanzioni, su circolazione dei capitali, tecnologie per la difesa e per l'energia, da applicare se Mosca non collaborerà nell'inchiesta sull'abbattimento del volo Malaysian Airlines. "Sull'euro si stanno accumulando pressioni abbastanza ampie e c'è una serie di fattori alla base di ciò. L'Europa è direttamente esposta commercialmente alla Russia - in particolare la Germania - quindi le sanzioni potrebbero avere un impatto negativo sull'euro", spiega lo strategist di Morgan Stanley Ian Stannard. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia appena sopra il minimo intraday toccato questa mattina a 1,2456, il livello più basso da otto mesi. La valuta unica rimane sotto pressione anche contro lo yen, rispetto al quale è scesa stamane a 136,38, ovvero sui minimi da 5 mesi e mezzo. D'altra parte, secondo gli operatori, la debolezza dell'euro è coerente con le aspettative di nuove mosse espansive da parte della Bce, cui corrisponde invece una politica monetaria negli Stati Uniti ormai saldamente avviata verso la fine della propria fase espansiva. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3467/70 1,3464 DOLLARO/YEN 101,36/41 101,46 EURO/YEN 136,54/56 136,65 EURO/STERLINA 0,7906/08 0,7891 ORO SPOT 1.308,79/9,41 1.307,00/7,70