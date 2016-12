Forex, dollaro accelera su euro dopo dati Usa inflazione giugno

NEW YORK, 22 luglio (Reuters) - Negli scambi della prima mattinata Usa il biglietto verde ritrova slancio su euro dopo la diffusione degli ultimi dati di inflazione, che confermano una lieve tendenza all'accelerazione nel costo della vita per la prima economia mondiale. La valuta europea scivola così al di sotto di 1,35 dollari, portandosi sugli schermi Reuters fino 1,3460, minimo da novembre scorso. Le statistiche del dipartimento al Lavoro mostrano i prezzi al consumo del mese scorso in rialzo di 0,3% a livello di indice generale e 0,1% a perimetro 'core'. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3488/90 1,3523 DOLLARO/YEN 101,35/37 101,39 EURO/YEN 136,76/81 137,11 EURO/STERLINA 0,7900/04 0,7917 ORO SPOT 1.313,30/3,50 1.311,59/2,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia