Forex, euro cedente, amplia correzione fino a sotto 1,35 dollari

NEW YORK, 18 luglio (Reuters) - Negli scambi della mattinata Usa si accentua la debolezza della valuta unica europea, che scivola su dollaro fino a sotto 1,35 rimanendo in vista del minimo da cinque mesi nei confronti dello yen. Le statistiche Bce di metà seduta mostrano intanto che le banche commerciali della zona euro rimorseranno la settimana prossima circa 21,5 miliardi di fondi Ltro, massimo da dicembre scorso. A parere degli operatori il marcato aumento dei rimborsi - 3,5 miliardi le attese e 3,737 miliardi restituiti questa settimana - sembra principalmente da mettere in relazione alla chiusura di posizioni 'carry trade' in vista di rimborsi pari a 25 miliardi tra cedole e titoli di Stato da parte della Spagna sul 30 luglio e carta italiana per circa 27 miliardi il primo agosto. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3494/95 1,3526 DOLLARO/YEN 101,40/41 101,15 EURO/YEN 136,84/86 136,85 EURO/STERLINA 0,7916/18 0,7907 ORO SPOT 1.306,70/6,80 1.317,30/9,20 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia