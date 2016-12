Forex, euro sotto 1,36 dollari dopo Zew deludente, bene sterlina

LONDRA, 15 luglio (Reuters) - Negli scambi della tarda mattinata sulla piattaforma londinese scivola al di sotto di 1,36 dollari la valuta unica europea, depressa dalla deludente lettura dell'indice Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi a luglio. L'inatteso deterioramento dell'indagine di fiducia mette le ali al futures Bund, mentre la periferia europea torna a soffrire anche in ragione del nuovo tracollo del Banco Espirito Santo che fa pressione sui rendimenti portoghesi. In vista del voto dell'assemblea plenaria di Strasburgo, che ne deve ratificare la nomina alla presidenza della Commissione europea, Jean-Claude Juncker illustra il proprio programma al parlamento. Secondo l'ex premier lussemburghese e presidente dell'Eurogruppo le regole di bilancio Ue non vanno ammorbidite ma ha senso prendere in considerazione incentivi finanziari per i paesi impegnati nel percorso delle riforme strutturali. Si porta ai massii di seduta la sterlina contro dollaro dopo la lettura superiore alle attese dell'inflazione britannica di giugno, che conferma la prospettiva di una prossima mossa restrittiva sui tassi. ORE 11,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3588/91 1,3619 DOLLARO/YEN 101,54/56 101,53 EURO/YEN 137,99/01 138,25 EURO/STERLINA 0,7926/28 0,7970 ORO SPOT 1.311,60/1,70 1.306,84/7,46 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia