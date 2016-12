Forex, euro si stabilizza dopo calo legato a Bes, ma resta cautela

NEW YORK, 11 luglio (Reuters) - Si stabilizza nel corso della seduta odierna l'euro, dopo le vendite subite ieri in scia ai timori di un possibile fallimento dell'istituto di credito portoghese Banco Espirito Santo. Gli operatori sembrano scettici sul fatto che le vicende della banca portoghese possano fare da innesco ad un repentino cambio dell'intonazione di fondo del mercato, sostanzialmente stabile e poco volatile negli ultimi sei mesi, anche se, dopo una anno di forte interesse degli investitori per gli asset dei paesi meridionali dell'area euro, appare ormai inevitabile una maggiore cautela sulla valuta unica. "Non credo si possa guardare al Banco Espirito Santo e dire che sia l'inizio di qualcosa, ma è un sintomo di quello che sembra possa accadere" spiega lo strategist di Bank of New York Mellon Simon Derrick, "Tutte le ragioni che ci sono state nell'ultimo anno per detenere euro stanno progressivamente venendo meno: questo non significa che l'euro/dollaro si riposizioni immediatamente, ma diventa sempre pù probabile che un qualche movimento ci sarà". Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro viaggia sul minimo intraday a 1,3594. Tra ieri e l'altro ieri il cambio era salito ai massimi da una settimana a seguito della pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting Fed che, a differenza di quanto atteso da alcuni, non hanno dato indicazioni sui tempi di un rialzo del costo del denaro negli Stati Uniti. La valuta unica resta comunque sulla difensiva anche nei confronti dello yen, poco sopra quota 137,50 toccata ieri, il minimo del cambio dall'inizio di febbraio. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3594/95 1,3609 DOLLARO/YEN 101,29/30 101,31 EURO/YEN 137,66/73 137,90 EURO/STERLINA 0,7943/45 0,7944 ORO SPOT 1.337,65/7,95 1.334,90/6,20 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia