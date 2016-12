Forex, dollaro arretra su yen, inatteso calo richieste sussidi Usa

NEW YORK, 10 luglio (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza newyorkese il biglietto verde corregge distintamente nei confronti dello yen, portandosi al minimo dal 21 maggio scorso fino a 101,20. Non giova alla tenuta del dollaro, appesantito dallo storno delle borse che incoraggiano invece gli investimenti in valuta giapponese, la lettura decisamente inferiore al consensus nelle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Il rendimento del benchmark decennale Usa si porta intanto al di sotto di 2,50%, sui nuovi minimi di seduta. Dai verbali dell'ultimo Fomc di Federal Reserve pubblicati ieri si evince che il programma di acquisti di asset dovrebbe come previsto chiudersi in ottobre. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3612/14 1,3644 DOLLARO/YEN 101,27/28 101,62 EURO/YEN 137,84/88 138,63 EURO/STERLINA 0,7952/54 0,7951 ORO SPOT 1.341,36/2,13 1.325,60/7,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia