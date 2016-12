Forex, euro sottotono su dati tedeschi, dollaro tiene guadagni

NEW YORK, 7 luglio (Reuters) - La valuta unica è sottotono nei confronti delle principali controparti mentre il dollaro mantiene i guadagni messi a segno di recente alla luce degli ultimi dati che confermano il divergente andamento dell'economia europea e di quella statunitense. Il biglietto verde, il cui indice nei confronti del paniere di valute principali viaggia sui massimi da due settimane, continua a beneficiare dei numeri molto migliori delle attese giunti dal mercato del lavoro Usa la settimana scorsa, preludio di un probabile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a metà dell'anno prossimo. L'euro, pur sopra i minimi intraday segnati in mattinata, resta debole nei confronti della valuta Usa, dopo i dati sulla produzione industriale tedesca nel mese di maggio, che ricordano come sulle prospettive di ripresa del blocco della valuta unica sussistano rischi al ribasso, e resti, dunque, aperta la porta a nuove misure espansive da parte di Francoforte. Intorno alle 14,35 la valuta unica è stabile sul biglietto verde in area 1,3593, dopo un minimo a 1,3577 dollari segnato in mattinata subito dopo il dato tedesco. La valuta unica, inoltre, viaggia sui minimi da circa due anni nei confronti della sterlina britannica. ORE 14,38 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3594/98 1,3519 DOLLARO/YEN 101,88/90 102,18 EURO/YEN 138,51/54 138,80 EURO/STERLINA 0,7943/45 0,7921 ORO SPOT 1.315,75/5,36 1.320,05/21,05 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia