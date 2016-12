Forex, dollaro consolida dopo calo, attende Yellen e dati

LONDRA, 2 luglio (Reuters) - Il dollaro oscilla poco sopra il minimo di due mesi segnato nei confronti di un paniere di valute, in attesa dell'intervento del presidente della Federal Reserve Janet Yellen che si terrà più tardi. Nel mirino degli investitori anche l'indagine sui posti di lavoro nel settore privato che verrà pubblicata da Adp nel primo pomeriggio. Negli scambi europei, l'indice del dollaro segna 79,847, non lontano dal minimo di 79,740 toccato martedì. L'euro cede terreno, invece, sui timori di dichiarazioni da parte dei banchieri centrali per limitarne la salita. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3659/61 1,3679 DOLLARO/YEN 101,45/50 101,52 EURO/YEN 138,58/64 138,85 EURO/STERLINA 0,7954/57 0,7979 ORO SPOT 1.326,00/6,43 1.325,44/7,06 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia