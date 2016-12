Forex, euro resta in area 1,36 dollari, Ifo tedesco poco sotto attese

LONDRA, 24 giugno (Reuters) - Il cambio dell'euro/dollaro continua a orbitare intorno alla soglia di 1,36, senza almeno per il momento reagire alla lettura lievemente inferiore alle attese del'indagine sul morale delle imprese tedesche. A fronte di un consenues pari a 110,2 e dopo il 110,4 di maggio, l'indice Ifo di giugno mostra un raffreddamento a 109,7 da mettere in relazione al perdurare della crisi ucraina e all'insorgere di quella irachena. Sul mercato valutario scarsi sono questa mattina gli spunti direzionali e tendenzialmente contenute le oscillazioni dei cambi. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3612/13 1,3603 DOLLARO/YEN 101,97/98 101,93 EURO/YEN 138,75/80 138,66 EURO/STERLINA 0,7994/97 0,7989 ORO SPOT 1.316,45/7,45 1.317,79/18,41 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia