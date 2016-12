Forex, cambi poco mossi ma dlr resta debole in scia a dato Pil Usa

LONDRA, 26 giugno (Reuters) - Movimenti contenuti questa mattina sul mercato valutario, con il dollaro che tuttavia continua a risentire della debolezza innescata ieri dal pesante dato finale sul Pil Usa del primo trimestre, rivisto al ribasso ad un -2,9% annualizzato. A metà mattinata l'euro/dollaro scambia sul minimo intraday di 1,3620, non lontano tuttavia dal massimo da tre settimane toccato ieri a 1,3652. Il dato sul Pil Usa "è stato molto deludente e nella situazione attuale abbiamo volumi molto scarsi, peraltro con la fine del mese e del semestre che si avvicinano" spiega la strategist di Rbc Capital Markets Sue Trinh. "Insomma tutti gli elementi sembrano spingere verso la debolezza del dollaro". Tuttavia, come sottolinea una nota di Bnp Paribas, "nonostante al momento ci siano chiaramente venti contrari che soffiano sul dollaro, il fatto che il posizionamento di mercato sia complessivamente invariato sul biglietto verde suggerisce che i rischi di un ampio sell off sono abbastanza limitati". ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3620/23 1,3629 DOLLARO/YEN 101,76/80 101,86 EURO/YEN 138,61/64 138,82 EURO/STERLINA 0,8013/15 0,8009 ORO SPOT 1.311,31/2,08 1.319,00/20,00 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia