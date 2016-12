Forex, euro oscilla in range contro dollaro dopo dato lavoro Usa

LONDRA, 6 giugno (Reuters) - L'atteso dato sul lavoro Usa ha spinto la moneta unica a oscillare contro il dollaro in un range tuttavia ristretto. Dopo la pubblicazione della statistica, l'euro è sceso a 1,3626 dollari dal precedente a 1,3650, per poi rimontare fino a 1,3677. Il dato ha mostrato che le nuove assunzioni si sono mantenute robuste in maggio negli Stati Uniti, riportando l'occupazione ai livelli pre-recessione e confermando che l'economia si è ripresa dalla debolezza invernale. Gli occupati non agricoli sono cresciuti di 217.000 unità il mese scorso secondo il Dipartimento del Lavoro Usa, le attese erano per un aumento di 218.000 unità. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3654/56 1,3658 DOLLARO/YEN 102,26/27 102,38 EURO/YEN 139,72/75 139,89 EURO/STERLINA 0,8120/23 0,8120 ORO SPOT 1.255,89/6,68 1.253,29/3,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia