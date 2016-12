Forex, euro/dlr stabile poco sopra minimi da 4 mesi in attesa Bce

LONDRA, 5 giugno (Reuters) - Euro poco mosso sul dollaro nei primi scambi sulla piazza londinese, schiacciato poco sopra i minimi da quattro mesi segnati in settimana, in attesa dell'esito della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea. Secondo quanto lasciato intendere nelle ultime settimane da diversi esponenti del consiglio di Francoforte, e dato dunque per scontato dagli investitori, l'Eurotower dovrebbe varare un pacchetto di misure espansive nel tentativo di contrastare la bassa inflazione e far ripartire il credito. Secondo le attese degli economisti interpellati da un sondaggio Reuters, la Bce dovrebbe tagliare il costo del denaro al nuovo minimo storico dello 0,10% dall'attuale 0,25%, portando in territorio negativo, a -0,10%, il tasso sui fondi overnight che le banche depositano a fine giornata presso l'istituto centrale. Francoforte dovrebbe inoltre lanciare una nuova operazione di rifinanziamento a lungo termine per il sistema bancario, vincolata alla concessione di prestiti alle imprese, senza avviare un programma massiccio di acquisto asset come quello condotto da Banca del Giappone. Intorno alle 10,20 l'euro è in marginale rialzo a 1,3608 dollari (+0,08%), ma, in vista del possibile annuncio di nuove misure espansive, si tiene vicino al minimo da quattro mesi segnato martedì a 1,3585 dollari. La valuta unica ha lasciato sul terreno circa il 3% rispetto al picco intorno a quota 1,40 dollari, dove si trovava prima che il presidente della Bce Mario Draghi il mese scorso suggerisse la possibilità di un intervento al consiglio di giugno, contestualmente alla pubblicazione delle nuove stime macroeconomiche trimestrali dello staff di Francoforte. "Probabilmente si vedranno cambi di direzione piuttosto ampi dopo l'annuncio della Bce e durante la conferenza stampa", prevede Callum Henderson, responsabile mondiale studi forex di Standard Chartered. L'euro potrebbe muoversi al rialzo nei prossimi giorni a meno che Francoforte sorprenda il mercato avviando un vasto programma di quantitative easing, aggiunge lo strategist. "In termini di direzione il nostro scenario di base è che, a meno di vedere un piano di quantitative easing, c'è il rischio di un rimbalzo dell'euro". La Bce comunicherà la decisione sui tassi alle 13,45 e il presidente Mario Draghi si presenterà in conferenza stampa alle 14,30. "Dal momento che il mercato sta scontando nuove misure e ha ampie aspettative rispetto all'azione della Bce, ne consegue che ci sono rischi di una delusione nel breve termine", scrive in una nota Marvin Barth, strategist di Barclays. "Comunque, siamo fiduciosi che la Bce intraprenderà le misure necessarie per far salire l'inflazione dagli attuali livelli di pericolo. Di conseguenza, riteniamo passeggera una delusione post meeting che spinga l'euro verso l'alto", conclude la nota. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3606/10 1,3598 DOLLARO/YEN 102,50/53 102,73 EURO/YEN 139,49/50 139,70 EURO/STERLINA 0,8117/20 0,8122 ORO SPOT 1.243,00/3,20 1.242,80/4,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia