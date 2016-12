Forex, euro in area 1,37 su dollaro, yen consolida con Banca Giappone

LONDRA, 20 maggio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza londinese il cross dell'euro/dollaro oscilla intorno alla soglia di 1,37 tra scambi dominati da un elevato grado di incertezza. Tra le variabili chiave per le sorti della valuta unica saranno oltre le prossime mosse di politica monetaria Bce l'appuntamento elettorale di domencica con le consultazioni europee. Trae nel frattempo giovamento lo yen dall'atteggiamento meno espansivo del consueto di Banca del Giappone, facendo sfumare le scommesse di nuove misure di stimolo all'economia da parte dell'istituto centrale guidato da Harukiho Kuroda, la cui riunione sui tassi termina domani. Arretra nel frattempo di circa mezzo punto percentuale nei confronti della controparte Usa il dollaro austrialiano, penalizzato dalla caduta nei prezzi del ferro legata alla debolezza della domanda cinese. Alcuni analisti del mercato valutario rilevano una generalizzata tendenza a una maggiore cautela da parte degli investitori, in uscita dalle divise a rendimento più elevato. "Un movimento a mio parere molto simile a quello del 2007" osserva Simon Derrick di Bank of New York-Mellon a Londra. "I mercati azionari Usa e giapponese faticano ad avanzare, sembra che la spinta al rialzo si stia esaurendo e la tentazione è quella di vendere" aggiunge. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3687/91 1,3707 DOLLARO/YEN 101,34/38 101,49 EURO/YEN 138,77/81 139,15 EURO/STERLINA 0,8124/29 0,8153 ORO SPOT 1.289,65/9,90 1.291,60/2,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia