Forex, euro e yen in rialzo contro dollaro

LONDRA, 19 maggio (Reuters) - L'euro è in leggero rialzo nei confronti del dollaro in Europa, dopo due settimane difficili, con gli investitori che attendono nuovi dati per verificare l'andamento dell'economia a seguito della crescita deludente del primo trimestre. In salita anche lo yen che si rafforza contro la divisa Usa grazie a un calo dei tassi sui titoli di stato statunitensi. I guadagni della moneta unica europea sono, però, limitati da crescenti attese di un nuovo allentamento della politica monetaria nella zona euro. L'euro è oltre la soglia di 1,37 dollari stamane, in rialzo di 0,2% dopo una perdita di oltre 1% nelle ultime due settimane che lo aveva portato giovedi' a scendere fino a 1,3648, minimo da febbraio. Diverse fonti hanno detto a Reuters la scorsa settimana che la Banca centrale europea sta preparando un pacchetto di opzioni per la riunione del 5 giugno, incluso il taglio di tutti i tassi e misure per aumentare il credito per le imprese medio-piccole. Gli investitori attendono con ansia le indicazioni che giungeranno in settimana dalle indagini sui direttori acquisti delle aziende della zone euro. Sul fronte delle divise asiatiche, lo yen e' in rafforzamento nei confronti del biglietto verde e viaggia sui massimi di due mesi favorito da una flessione dei rendimenti sui Treasuries Usa. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3716/18 1,3692 DOLLARO/YEN 101,35/39 101,49 EURO/YEN 139,03/08 138,96 EURO/STERLINA 0,8154/56 0,8140 ORO SPOT 1.299,04/9,88 1.293,09/4,31