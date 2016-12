Forex, euro in flessione su dlr su speculazione intervento Bce

NEW YORK, 15 maggio (Reuters) - L'euro estende il movimento di deprezzamento sul dollaro, portandosi ai minimi da quasi due mesi. Sulla valuta unica pesano i deboli dati della mattinata della zona euro su crescita nel primo trimestre, inferiore alle attese e inflazione di aprile, confermata allo 0,7% : numeri che rafforzano le attese di un intervento espansivo della Bce nel meeting del mese prossimo. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia poco sopra il minimo intraday di 1,3649, con una flessione di oltre mezza figura rispetto alla chiusura di ieri. "La Bce ha talmente tante opzioni sul tavolo per giugno che è difficile andare a comprare euro" spiega Ian Gunner di Altana Hard Currency Fund, che aggiunge: "un altro taglio dei tassi non sarebbe sicuramente sufficiente". È apparso peraltro limitato l'effetto dei dati Usa delle 14,30 - inflazione e sussidi di disoccupazione - su un mercato valutario in questo momento decisamente concentrato sulle prospettive di politica monetaria nella zona euro. Secondo quanto riferito ieri da fonti Reuters un taglio dei tassi a giugno sarebbe ormai praticamente cosa fatta, ma a questo potrebbe affiancarsi un pacchetto di possibili misure specifiche per sostenere il credito alle piccole e medie imprese. Ma resta in dubbio la possibilità per la Bce di lanciare, almeno nel breve, un programma di quantitative easing. Ieri il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha confermato che se necessario la banca centrale tedesca è pronta a sostenere l'azione della Bce, ma ha sottolineato che un quantitative easing non sarebbe una misura adeguata, sulla quale la Germania non ha ancora dato un 'sì'. Ad ogni modo oggi un'altro esponente della Bce, il lussemburghese Mersch, ha affermato che tra gli strumenti a disposizione della banca centrale rientrano il taglio in negativo sui depositi overnight delle banche e altre misure. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3665/67 1,3714 DOLLARO/YEN 101,88/89 101,87 EURO/YEN 139,16/19 136,69 EURO/STERLINA 0,8147/49 0,8178 ORO SPOT 1.305,00/6,20 1.305,00/6,20 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia