Forex, euro risale su dlr ma resta pressione in attesa mosse Bce

LONDRA, 14 maggio (Reuters) - L'euro è in marginale rialzo sul dollaro, ma viaggia appena sopra i minimi da cinque settimane toccati ieri, ed è ai minimi da due mesi sullo yen, appesantito dalla convinzione che la Banca centrale europea opererà una nuova mossa espansiva a giugno. Secondo quanto hanno riferito a Reuters da cinque fonti a conoscenza del progetto, Francoforte sta preparando un pacchetto di possibili interventi compreso il taglio di tutti i suoi tassi di interesse e misure specifiche per sostenere il credito alle piccole e medie imprese. La valuta unica, dopo aver toccato un minimo da cinque settimane sul biglietto verde ieri, scivolando fino a 1,3688 dollari, stamane passa di mano a 1,3722 da 1,3702 della chiusura, con alcuni trader che citano il supporto arrivato dalle vendite da parte della Banca centrale sudcoreana dei dollari ottenuti dall'intervento per indebolire il won nel corso della seduta asiatica. L'euro è sceso fino a 139,695 yen, minimo da due mesi, da 140,10 della chiusura di ieri, e intorno alle 10,50 scambia a 139,76 yen. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3722/24 1,3756 DOLLARO/YEN 101,86/88 102,25 EURO/YEN 139,76/82 140,10 EURO/STERLINA 0,8161/66 0,8141 ORO SPOT 1.301,50/1,70 1.292,74/93,96