Forex, euro scivola a 1,37 dollari, crescono scommesse Bce

NEW YORK, 13 maggio (Reuters) - In caduta fino a 1,37 dollari la valuta unica europea nei primi scambi sulla piazza newyorkese, mentre aumentano le aspettative di interventi espansivi da parte della Bce già a inizio giugno. Non si opporrebbe a misure di stimolo per rilanciare la crescita e contrastare il raffreddamento dei prezzi al consumo nemmeno Bundesbank, da sempre per tradizione la voce più 'hawkish' in seno al consiglio Bce. Sul fronte macro, le vendite al dettaglio Usa di aprile disattendono le scommesse degli analisti con un modesto +0,1% contro un consensus per +0,4%, mentre l'incremento di marzo è stato rivisto da 1,2% a 1,5%. Particolarmente anemica la voce al netto delle auto, con una variazione nulla contro il +0,6% delle attese. In controtendenza rispetto al consensus anche i prezzi import ed export, sempre di aprile, i primi in calo di 0,4% contro attese per +0,3% e gli altri in caduta di 1,0% a fronte di aspettative per +0,3%. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3718/19 1,3756 DOLLARO/YEN 102,14/15 102,11 EURO/YEN 140,12/17 140,49 EURO/STERLINA 0,8140/42 0,8156 ORO SPOT 1.298,00/8,75 1.295,30/96,30