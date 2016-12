Forex, dollaro sale su euro, inverte rotta dopo parole Draghi su taglio tassi

NEW YORK, 8 maggio (Reuters) - In seguito alle parole di Mario Draghi su un possibile taglio dei tassi di interesse a giugno, il dollaro cambia rotta rafforzandosi sull'euro, dopo aver toccato il minimo dal novembre 2011, a quota 1,3992, durante l'intervento del presidente della Bce. Attorno alle 15, euro/dollaro a 1,3897. Negli ultimi sei mesi, la moneta unica ha guadagnato oltre il 4% e ha contribuito a far scendere l'inflazione che già si attestava a livelli piuttosto bassi. Nel suo intervento, Draghi ha aperto a un possibile taglio dei tassi di interesse a giugno, lasciati invariati al termine del meeting odierno della Bce. Draghi ha detto anche che la Bce vede un periodo prolungato di bassa inflazione seguito da una graduale accelerazione e che sull'inflazione le aspettative a medio termine restano saldamente ancorate. Il presidente della Bce ha sottolineato inoltre che un rafforzamento del cambio in un contesto di bassa inflazione è causa di grave preoccupazione. La Bce monitora l'apprezzamento dell'euro e ha avvisato che un ulteriore rafforzamento potrebbe costringerla a prendere misure drastiche, tra cui il 'quantitative easing', in modo da pompare euro nel sistema e spingere a un deprezzamento della divisa. Secondo i trader, la Bce comincerà ad avere qualche difficoltà quando l'euro si avvicinerà a quota 1,40 sul dollaro. Secondo un sondaggio Reuters diffuso ieri, la maggior parte degli economisti si aspetta un intervento di Francoforte qualora l'euro arrivi a 1,42 dollari. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3897/98 1,3910 DOLLARO/YEN 101,71/101,72 101,90 EURO/YEN 141,33/38 141,71 EURO/STERLINA 0,8201/03 0,8202 ORO SPOT 1.290,00/90,48 1.288,94/90,16 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia