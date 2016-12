Forex, dollaro stabile su euro, attesa per intervento Yellen

NEW YORK, 7 maggio (Reuters) - Dollaro/euro pressoché invariato rispetto alla chiusura di ieri in una seduta che vede il biglietto verde ancora debole in attesa delle dichiarazioni della numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, sullo stato di salute dell'economia americana. Eventuali commenti 'dovish' della Yellen potrebbero ulteriormente indebolire il biglietto verde che ieri ha toccato il minimo di oltre sei mesi nei confronti di un paniere delle principali valute. Attorno alle 15,15, l'euro/dollaro scambia attorno a 1,3930, dopo aver toccato il massimo di seduta a 1,3938 verso le 14,20. Il biglietto verde viaggia su 101,81 sullo yen, pressoché invariato rispetto al massimo di seduta a 101,83. Il dollaro nei confronti di un paniere delle principali valute si attesta a 79,151. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3926/28 1,3927 DOLLARO/YEN 101,78/101,79 101,67 EURO/YEN 141,73/75 141,59 EURO/STERLINA 0,8209/11 0,8205 ORO SPOT 1.302,00/03,50 1.307,04/08,26 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia