Forex, euro a max 7 settimane su dlr, ottimismo per economia zona euro

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - L'euro ha toccato il massimo di circa sette settimane poco prima della diffusione dei dati Pmi sulle economie europee, rafforzandosi ulteriormente in seguito alla pubblicazione del dato relativo alla zona euro che ha evidenziato un'attività in espansione al ritmo più sostenuto da quasi tre anni. L'indice Pmi composito finale di aprile della zona euro si è attestato a 54,0 punti, in linea con la lettura preliminare e sopra i 53,1 punti di marzo: si tratta del decimo mese consecutivo sopra la soglia dei 50 punti, che separa le rilevazioni di crescita da quelle di contrazione dell'attività. Buona anche la performance dell'Italia che ha visto un ritorno alla crescita, seppur modesto, nel mese scorso per l'attività del settore servizi, dopo la contrazione di marzo. Attorno alle 11, l'euro/dollaro scambia attorno a 1,3925, in rialzo rispetto all'ultima chiusura, dopo le ultime sedute caratterizzate da un andamento non particolarmente mosso. Il biglietto verde viaggia su 101,97 sullo yen, pressoché invariato rispetto al minimo di seduta a 101,98. L'attenzione degli investitori si sta concentrando sul meeting Bce di giovedì prossimo con gli economisti che non si attendono novità di politica monetaria ma si aspettano dal presidente dell'istituto centrale europeo, Mario Draghi, una retorica accomodante. ORE 11,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3924/26 1,3874 DOLLARO/YEN 101,97/102,01 102,13 EURO/YEN 142,02/03 141,66 EURO/STERLINA 0,8219/23 0,8224 ORO SPOT 1.310,80/11,05 1.309,50/10,20 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia