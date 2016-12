Forex, euro si stabilizza su dlr dopo calo post meeting Bce

LONDRA, 9 maggio (Reuters) - L'euro appare ancora debole questa mattina sul mercato valutario in scia alle parole pronunciate ieri dal presidente della Bce Mario Draghi, secondo cui in giugno potrebbe concretizzarsi un nuovo intervento espansivo da parte della banca centrale. L'euro/dollaro sembra comunque essersi stabilizzato dopo aver ceduto ieri pomeriggio oltre una figura, a seguito anche dei riferimenti dello stesso Draghi alla "seria preoccupazione" della Bce per la forza della valuta unica. A metà mattinata l'euro/dollaro scambia poco sopra il minimo intraday di 1,3824; ieri prima dei commenti di Draghi il cambio si era riportato sui massimi da due anni e mezzo, sfiorando quota 1,40 (1,3992), un livello che molti analisti giudicano critico per la Bce e per una sua eventuale reazione. "Il focus è ora su cosa effettivamente farà la Bce a giugno, con aspettative che si concentrano su un taglio dei tassi e su un tasso negativo per le deposit facilities" spiega lo strategist di Barclays Shinichiro Kadota. "Ma i tassi sono già bassi, allo 0,25%, e anche se la Bce li taglia l'impatto sarà limitato e la mossa non efficace nel limitare la forza dell'euro" prosegue lo strategist, aggiungendo che a quel punto potrebbe esserci un rafforzamento delle aspettative per mosse successive, sulla liquidità e in ultima analisi per un quantitative easing. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3836/37 1,3840 DOLLARO/YEN 101,71/74 101,65 EURO/YEN 140,71/76 140,66 EURO/STERLINA 0,8172/73 0,8169 ORO SPOT 1.291,15/1,40 1.289,00/90,20 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia