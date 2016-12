Forex, yen sale in quanto valuta rifugio su tensioni Ucraina

NEW YORK, 25 aprile (Reuters) - Yen in rialzo, insieme al franco svizzero, sulle tensioni geopolitiche che spingono le valute rifugio contro quelle ad alto rendimento. "C'è stata una certa accelerazione dell'avversione al rischio che sta sostenendo lo yen" dice lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri. "Ma i rischi geopolitici non stanno avendo troppo impatto sulle valute dato che la maggior parte degli investitori è concentrata sulle prospettive di crescita. Se migliora la fiducia, lo yen verrà venduto". ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3840/41 1,3830 DOLLARO/YEN 102,09/10 102,30 EURO/YEN 141,28/31 141,50 EURO/STERLINA 0,8230/31 0,8234 ORO SPOT 1.299,50/6070 1.293,24/4,46 (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129655, Reuters messaging: irene.chiappisi.reuters.com@reuters.net)) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia