Forex, euro lievemente più debole su dollaro dopo dati Usa

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - Marginale correzione per il cross dell'euro/dollaro negli scambi della mattinata newyorkese dopo l'ultima tornata di numeri macro a tinte miste dagli Usa. Relativi a marzo, i dati del dipartimento al Lavoro sull'inflazione mostrano un indice generale in rialzo di 0,2% su base mensile e 1,5% a perimetro annuo, in entrambi i casi di un decimo superiore alle attese, mentre al netto di alimentari ed energia la variazione positiva è rispettivamente di 0,2% e 1,7% contro un consenus per 0,1% e 1,6%. Diverso quadro emerge dall'indice Fed sul manifatturiero per l'area di New York, in netto calo ad aprile a dispetto di aspettative per un incremento. Forte risalita dei flussi di investimento in direzione degli asset Usa nel mese di febbraio, cresciuti a 167,7 miliardi di dollari da 87 di gennaio. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3796/98 1,3818 DOLLARO/YEN 101,86/87 101,82 EURO/YEN 140,58/61 140,69 EURO/STERLINA 0,8247/48 0,8258 ORO SPOT 1.294,80/5,00 1.326,10/6,70