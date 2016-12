Forex, dollaro scivola contro euro e yen, occhi su banche centrali

LONDRA, 7 aprile (Reuters) - Il dollaro cede terreno contro lo yen e l'euro, dopo che il dato sull'occupazione Usa ha leggermente deluso le attese. In un simile contesto, neanche i segnali lanciati la scorsa settimana di misure accomodanti da parte della Bce sono riusciti a stimolare un rialzo della valuta Usa contro la moneta unica. "Alla fine abbiamo avuto delle cifre giusto a metà; abbastanza da mantenere intatte le attese di una mossa restrittiva da parte della Fed" dice Simon Derrick, strategist di Bny Mellon a Londra, in riferimento al dato Usa. "Quello che mi sorprende è quanta gente abbia guardato alla promessa di quantitative easing da parte della Bce e l'abbia ignorata". Anche il Giappone ha la prospettiva di stampare moneta, tuttavia i movimenti dello yen sono limitati dall'avvio oggi della riunione di politica monetaria di due giorni della BoJ. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3716/18 1,3702 DOLLARO/YEN 103,15/19 103,28 EURO/YEN 141,44/47 141,50 EURO/STERLINA 0,8273/77 0,8264 ORO SPOT 1.298,90/9,60 1.302,12/3,29 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia