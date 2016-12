Forex, dollaro in marginale rialzo prima di verdetto Fed

NEW YORK, 19 marzo (Reuters) - Il dollaro è in marginale rialzo sull'euro e lo yen, in attesa del verdetto del comitato di politica monetaria della Federal Reserve, in arrivo questa sera. A supporto del biglietto verde, la convinzione che l'istituto centrale americano andrà oltre i segnali di rallentamento dell'economia, legati in buona parte all'impatto dell'ondata di freddo che ha colpito gli Stati Uniti nelle scorse settimane, e procederà a un'ulteriore riduzione da 10 miliardi di dollari del piano di quantitative easing. I guadagni della valuta Usa, d'altra parte, sono limitati: la numero uno della Fed Janet Yellen dovrebbe, infatti, rinnovare il suo messaggio accomodante, confermando l'impegno a mantenere i tassi d'interesse prossimi allo zero, nonostante la recente discesa del tasso di disoccupazione; il governatore dovrebbe inoltre legare la prospettiva di un rialzo del costo del denaro a quando l'economia nel suo complesso avrà restituito chiari segnali di un consolidamento della ripresa. Intorno alle 14,30 il biglietto verde guadagna terreno sull'euro, che scivola dello 0,15% a 1,3915 dollari, ma tiene in vista il massimo da due anni e mezzo a 1,3967 segnato giovedì scorso. Il dollaro guadagna lo 0,15% circa anche sulla divisa giapponese e passa di mano a 101,51 yen. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3914/16 1,3933 DOLLARO/YEN 101,52/55 101,42 EURO/YEN 141,28/31 141,31 EURO/STERLINA 0,8371/73 0,8398 ORO SPOT 1.345,20/5,50 1.355,64/56,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia