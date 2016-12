Forex, dollaro in lieve rialzo su euro e yen in attesa Fed

LONDRA, 19 marzo (Reuters) - Il dollaro sale leggermente sull'euro e sullo yen, in attesa del consiglio di politica monetaria di Federal Reserve, che si conoscerà questa sera, a piazze europee chiuse. Il biglietto verde resta comunque non distante dai minimi da quattro mesi e mezzo sulle principali controparti, segnati giovedì scorso. Intorno alle 10,00 l'euro viaggia a 1,3914 dollari da 1,3933 della chiusura di ieri. La valuta Usa si apprezza anche nei confronti dello yen a 101,59 da 101,42. L'indice del biglietto verde sulle principali controparti valutarie, comunque, è stabile a 79,458, non lontano dal minimo a 79,268 segnato la settimana scorsa. L'istituto centrale americano, al termine della prima riunione del comitato di politica monetaria presieduta da Janet Yellen, dovrebbe varare un nuova riduzione da 10 miliardi del piano di quantitative easing e ribadire il messaggio che i tassi d'interesse resteranno prossimi allo zero fino a quando non arriveranno segnali di un consolidamento della ripresa dell'economia nel suo complesso. Dalla 'forward guidance' dovrebbe essere eliminato riferimento al 6,5% del tasso di disoccupazione quale soglia per pensare a un rialzo del costo del denaro. Il target è ormai a un soffio, mentre l'impegno della Fed è mantenere i tassi d'interesse vicino allo zero almeno fino alla metà del 2015. "Il punto chiave sarà se ci saranno cambiamenti nella tempistica del rialzo dei tassi da parte della Fed a partire dall'anno prossimo", dice un analista. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3914/16 1,3933 DOLLARO/YEN 101,59/60 101,42 EURO/YEN 141,33/39 141,31 EURO/STERLINA 0,8370/73 0,8398 ORO SPOT 1.347,01/7,50 1.355,64/56,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia