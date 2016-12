Forex, yen consolida recupero sui cross, forte su euro

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa lo yen si conferma in recupero sui cross, in particolare nei confronti dell'euro, mentre prosegue il deprezzamento dello yuan cinese. Per quanto rientrate dai massimi della scorsa settimana, le frizioni tra Mosca e Occidente sulla crisi ucraina continuano a favorire gli investimenti in asset rifugio come la valuta elvetica o particolarmente liquidi come quella nipponica. Attesi con particolare attenzione dai mercati finanziari, i dati sui prezzi al consumo Usa di febbraio si sono rivelati in linea al consensus sia a livello di indice generale sia a livello di indice 'core'. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3904/05 1,3920 DOLLARO/YEN 101,44/47 101,76 EURO/YEN 141,06/08 141,66 EURO/STERLINA 0,8381/83 0,8366 ORO SPOT 1.356,09/7,13 1.366,34/67,56 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia