Forex, flussi acquisto su yen e franco, predomina avversione a rischio

LONDRA, 14 marzo (Reuters) - Si concentrano sulle divise nipponica ed elvetica i flussi in acquisto sul mercato valutario nella mattinata londinese mentre, tra gli investitori, prevale un clima di 'risk off'. Sul fronte della crisi ucraina in agenda a Londra un bilaterale tra il segretario di Stato Usa e il ministro degli esteri russo, in vista del referendum di domenica in Crimea per la secessione da Kiev e l'adesione alla federazione russa che l'Occidente considera illegittimo. Sulla valuta unica europea pesano intanto le dichiarazioni di ieri di Mario Draghi, secondo cui la forza del cambio si sta rilevando sempre più determinante per la valutazione Bce sulla stabilità dei prezzi alla luce dell'impatto deflativo. "I rischi per la crescita globale derivanti dalla Cina e dalla situazione in Crimea tendono a favorire lo yen", spiega lo strategist Credit Agricole Manuel Oliveri. "La performance dell'azionario tedesco è particolarmente debole alla luce del timore sulle ripercussioni negative che le sanzioni alla Russia potrebbero avere sulla congiuntura tedesca e su quella mondiale" aggiunge. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3876/78 1,3868 DOLLARO/YEN 101,55/58 101,83 EURO/YEN 140,94/99 141,24 EURO/STERLINA 0,8349/51 0,8343 ORO SPOT 1.371,10/1,20 1.369,99/1,21