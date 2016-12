Forex, euro tiene su dlr, bene yen in mercato avverso a rischio

LONDRA, 12 marzo (Reuters) - L'euro tiene le posizioni sul dollaro, anche se il cambio viaggia leggermente sotto i massimi della scorsa settimana, nonostante il riaffiorare della cautela sul mercato, legata ai timori sulle prospettive della crescita cinese e alle ripercussioni della crisi in Ucraina. "Se c'è un tema dominante è quello dell'avversione al rischio, legata ai timori di rallentamento in Cina e ai problemi finanziari del paese" spiega lo strategist di Hsbc Daragh Maher. A metà mattinata - in attesa del dato di gennaio sulla produzione industriale della zona euro e delle aste di Italia e Germania - l'euro tratta poco sopra il minimo intraday di 1,3844, non distante tuttavia dal massimo da due anni toccato venerdì scorso a quota 1,3915. Secondo gli operatori l'euro non sembra al momento in grado di rompere tali massimi, portandosi oltre 1,40 come era apparso possibile durante il rally della settimana scorsa. "Sospetto che a questi livelli ci sia la tentazione di vedere l'euro sui ogni rally" prosegue Maher. Il clima di avversione al rischio sostiene peraltro lo yen questa mattina, in rafforzamento sia su dollaro sia su euro. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3849/51 1,3859 DOLLARO/YEN 102,83/85 103,00 EURO/YEN 142,42/45 142,76 EURO/STERLINA 0,8337/40 0,8340 ORO SPOT 1.355,63/6,63 1.349,34/50,56 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia