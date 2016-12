Forex, euro poco mosso su dlr, cautela investitori in attesa Bce

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - Euro poco variato sul dollaro nei primi scambi sulla piazza londinese, con gli investitori poco propensi a prendere posizioni aggressive, dopo il recente calo della valuta unica, in attesa dell'esito del meeting di politica monetaria della Banca centrale europea. Nelle attese degli economisti, Francoforte non dovrebbe procedere a un taglio del costo del denaro dall'attuale minimo storico dello 0,25%. Ma la persistenza dell'inflazione sotto la soglia dell'1%, all'interno della cosiddetta area di pericolo, ha lasciato comunque aperta la porta a speculazioni relative al varo di misure espansive, come lo stop alla sterilizzazione dei titoli di Stato acquistati all'interno del vecchio 'Securities Market Programme'. Intorno alle 9,30 la valuta unica passa di mano a 1,3725 dollari da 1,3732 dell'ultima chiusura, lontano dal picco 2014 a 1,3824 segnato a fine febbraio. "Ci si aspetta la Banca centrale europea prima o poi allenti la politica moneteraria, ma è difficile trovare fattori decisivi che supportino una mossa in tal senso a questo giro", commenta lo strategist di State Street Bart Wakabayashi. Secondo gli analisti di Citi c'è il rischio che la Bce deluda i mercati, fornendo uno stimolo monetario inferiore alle attese, cosa che darebbe supporto all'euro. La valuta unica, ad ogni modo, è ancora esposta a possibili pressioni negative nel caso di una nuova escalation della crisi ucraina, su cui sono in corso negoziati di altro livello tra Russia e Occidente, senza che siano stati fatti molti passi avanti. ORE 9,37 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3724/26 1,3732 DOLLARO/YEN 102,72/75 102,30 EURO/YEN 141,00/03 140,47 EURO/STERLINA 0,8202/10 0,8212 ORO SPOT 1.333,00/3,20 1.337,01/7,38 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia