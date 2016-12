Forex, euro in risalita su yen, guarda a scenario geopolitico

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese la valuta unica europea consolida il recupero su yen dopo il brusco movimento in direzione opposta della vigilia. Sul mercato sembra lievemente rientrata la fase di acuta avversione al rischio tradottasi, come di consueto, in flussi di acquisto sulla divisa nipponica, dopo le ultime notizie 'distensive' sul fronte della crisi ucraina. Il cross dell'euro/yen tocca sugli schermi Reuters un massimo a 140,33 giusto mentre le agenzie russe battono i titoli che Vladimir Putin ha ordinato alle truppe, in fase di esercitazione in prossimità del confine ucraino, di rientrare alla base. Il clima di generalizzata minore avversione al rischio permette anche al dollaro di recuperare posizioni contro yen. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3754/56 1,3734 DOLLARO/YEN 101,81/83 101,43 EURO/YEN 140,03/08 139,30 EURO/STERLINA 0,8232/37 0,8240 ORO SPOT 1.340,50/0,70 1.350,29/1,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia