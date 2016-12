Forex, yen in rialzo su timori Ucraina, euro debole

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - Valute rifugio in spolvero sulla piazza londinese, sostenute dall'escalation della tensione tra Russia e Ucraina, mentre l'euro muove in calo. Particolarmente tonico lo yen, ai massimi da un mese nei confronti del biglietto verde e impostato per incrementare ulteriormente i guadagni, con gli investitori propensi a privilegiare gli asset 'safe haven' per cautelarsi dal rischio di una guerra in Ucraina e dal rallentamento dell'economia cinese. In risposta all'occupazione della Crimea, le potenze occidentali hanno minacciato di isolare economicamente Mosca, in quello che si configura come lo scontro più duro dalla fine della Guerra Fredda, e rappresenta un rischio per l'Europa occidentale e l'economia globale. La valuta giapponese guadagna lo 0,5% nei confronti del dollaro - che scivola a 101,32 yen - e un punto percentuale sull'euro a 139,55 Da un lato, l'euro rappresenta un immediato approdo sicuro per i capitali dei Paesi dell'Europa centro-orientale, come la Polonia, la Lettonia o la Lituania, che potrebbero per prime risentire dello scoppio di un conflitto o di sanzioni. Ma la zona euro tutta ha comunque stretti legami con la Russia. La valuta unica scivola nei confronti del biglietto verde, dopo il picco del 2014 a 1,3824 dollari venerdì e passa di mano a 1,3773 dollari, lasciando sul terreno lo 0,2%. Stamane i numeri dell'indagine Markit sull'attività del settore manifatturiero della zona euro a febbraio hanno evidenziato un rallentamento dal picco da due anni e mezzo registrato il mese precedente, confermando comunque la fase di crescita. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3778/81 1,3802 DOLLARO/YEN 101,86/88 102,11 EURO/YEN 139,61/68 140,50 EURO/STERLINA 0,8222/27 0,8250 ORO SPOT 1.345,40/5,60 1.325,79/7,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia