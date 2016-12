Forex, dollaro in rafforzamento, punta a guadagno settimanale

LONDRA, 21 febbraio (Reuters) - Il dollaro e' in rialzo stamane sui mercati europei nei confronti di un paniere delle maggiori divise e punta a chiudere la seduta del venerdi' con un guadagno settimanale, per la prima volta nelle ultime tre settimane. Il biglietto verde e' sostenuto da rendimenti piu' alti sui governativi americani e da statistiche che confermano le attese di un rafforzamento dell'economia. Il numero degli americani che hanno chiesto il sussidio di disoccupazione e' sceso la settimana scorsa, indicando che il mercato del lavoro sta recuperando, nonostante l'impatto del clima rigido sull'economia. I dati pubblicati da Markit dicono che l'attivita' della manifattura Usa ha accelerato a febbraio al massimo da quattro anni, anche se un'indagine sulla regione del mid-Atlantico ha mostrato un rallentamento della manifattura in questa regione. Stamane l'euro cede lievemente e passa di mano a 1,3714/16 dollari, al di sotto del picco di 1,3773 segnato mercoledi', che rappresentava il massimo dal 2 gennaio. A pesare sulla moneta unica europea statistiche macro piu' deboli delle previsioni degli ultimi giorni. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3714/17 1,3718 DOLLARO/YEN 102,44/47 102,26 EURO/YEN 140,49/52 140,27 EURO/STERLINA 0,8221/25 0,8236 ORO SPOT 1.320,40/0,60 1.322,51/3,28 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia