Forex, yen debole sui cross dopo Banca Giappone, euro consolida

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Negli scambi di metà mattinata sulla piazza londinese dollaro ed euro viaggiano sui massimi del mese nei confronti dello yen, su cui pesa l'ultima pur prevista mossa di Banca del Giappone in tema di politica monetaria. Oltre a confermare il costo del denaro sugli attuali minimi e l'ammontare degli acquisti mensili nella cornice del programma di 'quantitative easing', l'istituto centrale nipponico ha stabilito l'estensione di uno schema aggiuntivo mirato a favorire l'estensione del credito. Con l'intento di sostenere il mercato interbancario sono state prorogate di un anno tre specifiche categorie di prestiti agli istituti di credito, di cui si è inoltre proceduto a innalzare il tetto massimo. La mossa della banca centrale ha messo le ali all'indice Nikkei, che ha chiuso la seduta in rialzo di oltre 3%, penalizzando invece il cambio che tende a muoversi in direzione opposta agli indici di borsa. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3713/14 1,3706 DOLLARO/YEN 102,44/46 101,92 EURO/YEN 140,46/51 139,68 EURO/STERLINA 0,8219/22 0,8202 ORO SPOT 1.319,39/0,35 1.328,49/9,71