Forex, dollaro a nuovi minimi mese contro yen, euro fiacco

NEW YORK, 13 gennaio (Reuters) - Il dollaro tocca nuovi minimi del mese contro lo yen, ancora appesantito dai dati sull'occupazione Usa di dicembre pubblicati venerdì e anche l'euro mostra una certa debolezza sui cross. La valuta Usa ha è scesa fino a 103,12 yen. Il dollaro/yen ha messo a segno una delle migliori performance valutarie del 2013 e molti hedge fund hanno scommesso su un trend di ulteriore rialzo anche per via del 'tapering' della Fed e delle attese di una politica sempre più accomodante da parte della banca del Giappone. Le cifre di venerdì hanno però sorpreso gli investitori. "Si è entrati nell'anno con forti idee preconcette su cosa sarebbe accaduto" dice Paul Chappell, dell'hedge fund C-View, in riferimento alle scommesse sulla forza del dollaro e la debolezza delle valute dei mercati emergenti. "Se si è posizionati in quella direzione, se qualcosa arriva a contraddire, la posizione ne soffrirà". ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3648/49 1,3667 DOLLARO/YEN 103,13/15 104,12 EURO/YEN 140,71/74 142,31 EURO/STERLINA 0,8335/39 0,8297 ORO SPOT 1.246,90/7,95 1.246,70/7,50