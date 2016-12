Forex, dollaro resta ben intonato ma frena da massimi 2 mesi su euro

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - Dollaro complessivamente ben impostato sul mercato valutario, anche se in frenata rispetto ai massimi da due mesi sull'euro toccati nella prima parte della seduta, mentre il biglietto verde rimane sempre in vista del recente massimo quinquennale sullo yen. I volumi della seduta odierna sono comunque destinati a risultare particolarmente sottili a causa della chiusura odierna delle piazze finanziarie Usa per festività. Il biglietto verde continua a muoversi in scia al rimbalzo della settimana scorsa, favorito da una buona sequenza di dati economici americani che corroborano le attese di una prosecuzione graduale, da parte della Fed, del processo di riduzione dello stimolo monetario all'economia. Venerdì scorso i dati sulla produzione industriale Usa hanno mostrato per il quarto trimestre del 2013 la crescita più forte degli ultimi 3 anni e mezzo, mentre il presidente della Fed di Richmond Jeffrey Lacker ha affermato che i segnali di miglioramento del mercato del lavoro giustificano ulteriori riduzioni del piano di acquisti di bond. Nel corso della mattinata l'euro ha tuttavia recuperato qualche posizione sul dollaro, portandosi al massimo intraday di 1,3552 dopo che, nella notte, il cambio era sceso fino a 1,3508, il livello più basso da quasi due mesi. Nei confronti dello yen il dollaro si apprezza sopra quota 104, a poco più di una figura dal massimo quinquennale di 105,45 registrato nelle prima sedute di gennaio. "Il mercato è ancora rialzista sul dollaro/yen ma in molti pensano che il cambio si sia mosso troppo e troppo in fretta" spiega Adam Gilmour di Citigroup. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3554/56 1,3539 DOLLARO/YEN 104,13/18 104,29 EURO/YEN 142,12/18 141,06 EURO/STERLINA 0,8244/46 0,8242 ORO SPOT 1.254,40/4,60 1.253,62/4,78 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia