Forex, euro in risalita su dlr dopo pubblicazione Pmi zona euro

LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - Euro in rafforzamento, nonostante un certa volatilità, in concomitanza con la pubblicazione questa mattina dei Pmi servizi europei di dicembre. Dopo un inizio di seduta debole la valuta unica accelera sopra quota 1,36 con l'uscita del Pmi spagnolo, migliore delle attese. Ma il cambio torna a frenare in scia alla pubblicazione del Pmi italiano e dei dati finali sui Pmi di Francia e Germania . Il dato della zona euro - che conferma il passo dell'espansione del settore privato - torna infine a dare supporto al cambio, che tocca un massimo intraday a 1,3613, pur confermandosi a distanza dal picco biennale di 1,3894 visto nelle ultimissime sedute di dicembre. A seguito dei dati della mattinata l'euro recupera terreno anche nei confronti dello yen, pur rimanendo complessivamente in deprezzamento. Il cambio risale sopra quota 142 dopo aver toccato nella prima parte della seduta un minimo intraday a 141,52. Il cambio era salito a fine dicembre al massimo da cinque anni di 145,67. Il focus ora si sposta sui prossimi appuntamenti della settimana, tra cui spiccano la pubblicazione delle minute della Fed e il meeting mensile della Bce, mentre si prevede un progressivo rafforzamento dei volumi sul mercato valutario dopo il calo del periodo festivo. Venerdì scorso il presidente della Fed Ben Bernanke - ormai all'ultimo mese del proprio mandato - ha dato una valutazione positiva delle prospettive dell'economia Usa per i prossimi trimestri: parole che, se supportate dai dati occupazionali in uscita venerdì prossimo, potrebbero sostenere la speculazione su nuovi interventi di riduzione da parte della Fed dell'importo degli acquisti di asset sul mercato. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3604/07 1,3587 DOLLARO/YEN 104,52/55 104,82 EURO/YEN 142,22/27 142,41 EURO/STERLINA 0,8316/19 0,8274 ORO SPOT 1.238,20/8,45 1.236,16/6,93