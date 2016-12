Forex, euro in calo, prese profitto sostengono risalita dlr e yen

NEW YORK, 3 gennaio (Reuters) - Euro in flessione nella seduta odierna sia nei confronti del dollaro sia dello yen, in un mercato valutario contraddistinto da realizzi e ricoperture tecniche dopo i recenti massimi della valuta unica. Come segnalano gli operatori, nella parte finale del 2013 l'euro ha potuto contare sui flussi di capitali fatti rientrare dalle banche europee per rimborsare parte della liquidità della Bce e per rafforzare la propria base di capitalizzazione. Ma con l'inizio del nuovo anno le tendenze potrebbero rivelarsi meno definite. "Gennaio è sempre un mese un po' caotico sul mercato valutario. I volumi sono sottili e i movimenti sono molto guidati dai flussi" spiega Simon Smith di FxPro. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tocca un minimo intraday a 1,3624, a sua volta il livello più basso da due settimane. Solo venerdì scorso il cambio toccava il massimo biennale di 1,3894. Anche nei confronti dello yen l'euro tratta in vista dei minimi intraday (142,10), oltre tre figure sotto il massimo da cinque anni di 145,67 registrato venerdì scorso. D'altra parte è anche il dollaro a cedere terreno nei confronti della divisa giapponese: il cambio alleggerisce di circa una figura dal massimo quinquennale di ieri di 105,44 toccato ieri. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3643/44 1,3670 DOLLARO/YEN 104,38/42 104,76 EURO/YEN 142,45/50 143,25 EURO/STERLINA 0,8307/12 0,8309 ORO SPOT 1.230,20/0,40 1.224,51/5,28 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia