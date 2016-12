Forex, dlr forte dopo dati Usa, euro amplia calo sotto 1,37 dlr

NEW YORK, 2 gennaio (Reuters) - Il dollaro si mantiene forte dopo i buoni dati Usa, con l'euro che si è portato sotto 1,37 dollari, mentre il mercato attendeva di capire se i dati macro sosterranno o meno la decisione della Fed di ritirare gradualmente le sue misure di acquisto asset nel corso del 2014. ž I buoni Pmi europei non sono bastati a sostenere la moneta unica, mentre dagli Usa sono arrivate le cifre sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e il Pmi. "Nel corso degli ultimi 20 anni c'è stata una tendenza relativamente forte per il calo dell'euro e il rialzo del dollaro in gennaio" osserva Anders Soderberg, capo analista tecnico di SEB a Stoccolma. L'istituto centrale Usa ha comunicato il 18 dicembre la decisione di ridurre il ritmo del suo acquisto di asset di 10 miliardi di dollari al mese, a 75 miliardi di dollari mensili, tagliando a 40 miliardi di dollari dai precedenti 45 miliardi gli acquisti mensili di titoli del Tesoro e a 35 miliardi da 40 gli Mbs. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3653/55 1,3752 DOLLARO/YEN 104,99/5,00 105,15 EURO/YEN 143,31/40 144,45 EURO/STERLINA 0,8280/8285 0,8292 ORO SPOT 1.224,00/4,80 1.205,29/6,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia