Forex, dollaro vicino a massimo 5 anni su yen, attesa dati Usa

SINGAPORE, 2 gennaio (Reuters) - Il dollaro si muove in prossimità del massimo dei 5 anni già toccato lunedì contro lo yen a 105,41, in attesa di vedere se i dati Usa di prossima pubblicazione risulteranno a supporto della decisione della Fed di ritirare gradualmente le sue misure di acquisto asset nel corso del 2014. Per contro il mercato si aspetta che Banca del Giappone mantenga o addirittura incrementi il suo massiccio stimolo monetario per combattere la deflazione.