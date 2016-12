Forex, euro saldamente oltre 1,38 dollari, scambi sottili

NEW YORK, 27 dicembre (Reuters) - In assenza di particolari spunti direzionali dall'agenda macro o dall'andamento dei mercati azionario e obbligazionario la valuta unica europea inaugura gli scambi sulla piattaforma Usa saldamente oltre 1,38 dollari, con una punta sugli schermi Reuters fino a 1,3892. Si tratta del record da oltre due anni, che alcuni operatori mettono in relazione alla corsa verso la valuta unica in vista dell'asset quality review Bce sulla capitalizzazione delle banche della zona euro. Il cross dell'euro/yen tocca intanto un massimo a 145,67, mentre il cambio del dollaro/yen si muove all'interno di un range tra i livelli tecnici del supporto di 104,80 e la resistenza di 105,05. Sia nei confronti del dollaro sia nei confronti dell'euro si tratta per lo yen di valori prossimi al minimo degli ultimi cinque anni. Gli operatori parlano di un volume di scambi particolarmente ridotto dall'attività festiva. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3821/24 1,3691 DOLLARO/YEN 104,96/98 104,79 EURO/YEN 145,05/08 143,44 EURO/STERLINA 0,8367/72 0,8352 ORO SPOT 1.211,86/2,63 1.210,30/11,10 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia