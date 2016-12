Forex, dollaro stabile in attesa Fed, yen pesante dopo dati

LONDRA, 18 dicembre (Reuters) - L'ennesimo rosso inanellato dalla bilancia commerciale giapponese a dicembre mette lo yen sotto pressione nei confronti del dollaro e dell'euro, ma per gli investitori il movimento rappresenta solo una piccola distrazione in attesa del verdetto della Federal Reserve. Quest'ultima in serata dovrebbe chiarire le sue intenzioni rispetto i tempi di una riduzione del programma di stimolo all'economia. Nel frattempo, l'indice che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti delle principali controparti è stabile a 80,061, sopra il minimo da sei settimane toccato un mese fa a 79,757. Le manovre espansive dell'istituto centrale americano sono uno dei principali driver di mercato ormai da diversi anni e hanno supportato a livello globale gli asset più rischiosi, contenendo simultaneamente il dollaro. Secondo l'ultimo sondaggio tra gli economisti condotto da Reuters, l'istituto centrale americano dovrebbe alzare il piede dall'acceleratore nel primo trimestre dell'anno prossimo. Ma nell'ultima settimana una serie di dati confortanti arrivati dal mercato del lavoro e dalle vendite al dettaglio, uniti all'accordo sul bilancio federale Usa che riduce i rischi di un nuovo shut-down nei prossimi due anni, hanno aumentato le chance di una fuga in avanti già questo mese. Per gli economisti di Citi esiste una probabilità del 50% che la Fed annunci una riduzione già questa sera, mentre è altamente probabile che la riduzione vera e propria inizi il mese prossimo. Il programma di quantitative easing dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre dell'anno prossimo. Un'assenza di decisione stasera sul cosiddetto 'tapering' potrebbe pesare sul dollaro, che tuttavia potrebbe trattenere i guadagni sullo yen, tradizionalmente più colpito quando sale l'appetito per il rischio. Intorno alle 9,40 il biglietto verde sale a 102,92 yen da 102,72 della chiusura (+0,3%), restando però al di sotto del massimo a cinque anni a 103,925 segnato venerdì. Yen in calo anche nei confronti dell'euro, che sale a 141,70 da 141,32, ma sempre sotto il massimo da cinque anni a 142,82 segnato venerdì. Nei confronti del dollaro, l'euro è piatto in area 1,3770 e resta supportato dalla tendenza degli investitori a far rimpatriare i fondi per rafforzare i bilanci in chiusura d'anno, in vista dell'asset quality review della Bce, così come dal recente rialzo dei tassi sul mercato monetario nelle ultime settimane. Un sintomo del raffreddamento delle aspettative di nuove mosse espansive a breve da parte della Banca centrale europea, dall'altro del tradizionale restringimento della liquidità sul finire dell'anno. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3767/66 1,3766 DOLLARO/YEN 102,91/94 102,66 EURO/YEN 141,71/72 141,32 EURO/STERLINA 0,8450/53 0,8461 ORO SPOT 1.235,36/6,20 1.229,60/30,60 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia