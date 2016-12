Forex, euro mantiene guadagni su dollaro dopo dati inflazione Usa

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza statunitense il cross dell'euro/dollaro si mantiene oltre quota 1,3750 dopo i numeri sull'inflazione Usa. A cura del dipartimento al Lavoro, le statistiche relative a novembre mostrano una variazione nulla dell'indice generale, su cui il consensus era di +0,1%, e un incremento di 0,2% del tasso 'core' - al netto di energia e inflazione - su cui le attese erano ugualmente di +0,1%. La lettura migliore delle attese dell'indice Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi di questa mattina non è tuttavia sufficiente a intensificare l'impostazione rialzista dell'euro in un mercato che resta sulla difensive in attesa del verdetto Fomc. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3763/66 1,3760 DOLLARO/YEN 102,97/99 103,01 EURO/YEN 141,51/54 141,75 EURO/STERLINA 0,8442/48 0,8443 ORO SPOT 1.233,80/3,80 1.239,80/0,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia