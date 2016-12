Forex, dlr su min da 6 settimane, euro supportato da flussi fine anno

Intorno alle 8 l'indice del biglietto verde sul paniere delle valute principali viaggia a 79,953, sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura ma non lontano dal minimo da un mese e mezzo a 79,843 segnato ieri.

"La discesa dei rendimenti dei Treasuries mette il dollaro sotto pressione. Sebbene la Fed sia sulla strada di una riduzione dello stimolo, tale eventualità non è considerata imminente", dice uno strategist.

Poco mosso l'euro/dollaro, con la valuta unica supportata dai flussi di rimpatrio delle banche europee in vista della fine dell'anno, a sua volta incentivata dalla verifica sullo stato dei bilanci bancari che verrà operata il prossimo anno dalla Banca centrale europea, sulla base della situazione al 31 dicembre 2013.

L'euro è in marginale calo ma non distante dai massimi da 5 anni sullo yen. La divisa europea passa di mano a 141,32 da 141,47 yen, dopo il picco di 142,97 segnato ieri, livello massimo dall'ottobre 2008. Dollaro in marginale flessione su yen a 102,63 da 102,82.