Forex, euro vicino a massimi su dlr ma trader vedono prese profitto

LONDRA, 12 dicembre (Reuters) - Euro stabile nel corso della mattinata ma sempre su posizioni di relativa forza nei confronti del dollaro, sostenuto dalla convinzione che la Bce non dovrebbe decidere nessuna nuova misura di stimolo all'economia, almeno nel breve periodo. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta in prossimità del minimo intraday di 1,3774 ma, di fatto, sempre in vista del picco di quest'anno, quota 1,3833 toccata in ottobre. Tuttavia diversi operatori ipotizzano che - anche alla luce del recente rialzo, +4% nei confronti del biglietto verde in un mese - l'euro possa presto diventare oggetto di prese di beneficio. D'altra parte negli Stati Uniti i Repubblicani, che controllano la Camera, sembrano ormai indirizzati a votare a favore, oggi, del piano biennale sul bilancio pubblico. L'accordo potrebbe fornire alla Fed lo spunto giusto per l'avvio della fase di riduzione dello stimolo monetario, che alcuni operatori vedono possibile già nel meeting della settimana prossima. Resta invece sotto pressione lo yen, dopo un timido tentativo di recupero ad inizio seduta. Euro e dollaro viaggiano di nuovo in vista dei massimi sulla valuta giapponese, rispettivamente da cinque anni a 142,19 e da sette mesi a 103,40, toccati entrambi martedì scorso. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3780/82 1,3785 DOLLARO/YEN 102,85/88 102,42 EURO/YEN 141,70/73 141,22 EURO/STERLINA 0,8395/97 0,8418 ORO SPOT 1.244,44/5,66 1.228,24/9,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia