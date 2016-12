Forex, dollaro supportato da ottimismo sblocco negoziati debito

NEw YORK, 11 ottobre (Reuters) - Il dollaro si tiene in prossimità dei massimi delle ultime due settimane contro yen nei primi scambi sulla piazza americana grazie a crescenti aspettative di un prossimo disgelo nelle trattative tra Casa Bianca e Congresso per superare l'impasse sul debito che sta bloccando l'amministrazione federale da ormai dieci giorni. I repubblicani hanno offerto di protrarre di qualche settimana la scadenza del 17 ottobre prossimo fissata come ultimatum che farebbe automaticamente scattare il default. Poco dopo le 15,00 il dollaro avanza dello 0,15% su yen a 98,27, non distante dal picco intraday di 98,56, il massimo dall'inizio di ottobre. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3565/67 1,3519 DOLLARO/YEN 98,27/29 98,15 EURO/YEN 133,31/32 133,20 EURO/STERLINA 0,8492/94 0,8464 ORO SPOT 1.268,86/9,63 1.285,57/6,92 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia top news anche su www.twitter.com/reuters_italia